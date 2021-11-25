Парламент Ростовской области поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали в четверг большинством голосов федеральный законопроект об использовании в общественных местах QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко.

В ходе заседания 42 депутата проголосовали в поддержку законопроекта, 10 - против, двое воздержались от голосования.

"Понимая, что развитие ситуации с коронавирусной инфекцией носит чрезвычайно опасный для жизни людей характер, депутаты Законодательного собрания в большинстве своем сходятся во мнении, что эти нормы требуют поддержки. Главным аргументом о необходимости принятия такого закона являются тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба. По итогам заседания Законодательного собрания мы направим свой отзыв в Госдуму", - сказал Ищенко.

По его словам, в Законодательном собрании Ростовской области было организовано широкое обсуждение федерального законопроекта. Кроме того, ряд предложений, касающихся законопроекта, получены по результатам мониторинга СМИ и социальных медиа, проведенного сотрудниками аппарата регионального парламента.

"Мы получили несколько тысяч мнений по этому поводу как от сторонников, так и от противников введения этих норм. Мы полагаем, что целый ряд предложений, которые высказывались в том числе представителями экспертного сообщества, заслуживают того, чтобы быть представленными в Госдуму при подготовке законопроекта ко второму чтению. К примеру, тема выдачи QR-кодов лицам, у которых имеется достаточно высокий уровень антител. Мне кажется, эта тема, без сомнения, должна быть проработана, и очевидно, мы эти предложения направим", - отметил спикер Заксобрания.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.