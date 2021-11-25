В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная", где погибли 11 человек, судьба еще 35 остается неизвестной.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

"Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению губернатора, в дни траура в Кузбассе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. Правительству региона поручено оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", - цитирует пресс-служба Цивилева.