На юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, который обладает повышенной способностью к мутации, обнаружен на юге Африки. Об этом сообщил в четверг Национальный институт инфекционных болезней ЮАР.

Что мы знаем об этом штамме коронавируса?

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"На территории Южно-Африканской Республики обнаружен новый штамм коронавируса, получивший маркировку B.1.1.529, - цитирует документ местный телеканал eNCA. - Специалисты внимательно отслеживают ситуацию и будут постоянно информировать население о том, какие меры необходимо предпринимать".

Новый штамм, согласно южноафриканской радиостанции SABC, впервые был выявлен недавно в Ботсване. На текущий день подтверждены десять случаев инфицирования им: три в Ботсване, шесть в ЮАР и один в Гонконге. Его особенностью является повышенная способность к мутации, что дает этому штамму возможность противостоять существующим вакцинам и средствам от COVID-19. Как сообщил изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.

Радиостанция также передает мнение ряда специалистов, согласно которому новый штамм коронавируса появился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно ВИЧ-больного.