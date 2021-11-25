Глава Минздрава Грузии не видит необходимости в лечении Саакашвили за рубежом

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что экс-президенту Михаилу Саакашвили оказывается необходимая помощь в военном госпитале города Гори и нет никакой необходимости в его лечении за рубежом.

"Группа экспертов, которая работает в горийском госпитале, а также в пенитенциарном учреждении, активно управляет процессом выздоровления пациента [Саакашвили]. Состояние его здоровья на сегодня улучшается и является удовлетворительным. Лично я не вижу никакой необходимости в продолжении лечения пациента за рубежом", - сказала Тикарадзе в четверг журналистам.

Украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец после встречи с бывшим грузинским лидером заявил, что сторона защиты рассматривает возможность его вывоза на Украину, в Германию или Нидерланды для прохождения курса лечения. Юрист также добавил, что решение о доставке Саакашвили в одну из зарубежных клиник зависит от заключения врачей.

Саакашвили 20 ноября для реабилитации после голодовки доставили в военный госпиталь города Гори. Ранее он находился в тюремной больнице, куда попал 8 ноября из-за ухудшения здоровья. Бывший лидер после ареста 1 октября объявлял голодовку, так как считает себя политическим заключенным. В последние годы он проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму, так как в отношении него в стране заочно вынесены вердикты по двум уголовным делам. По первому он приговорен к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.

В общей сложности четыре уголовных дела были возбуждены против экс-президента, после того как он покинул страну в 2013 году. 20 октября Саакашвили предъявили еще одно обвинение - в незаконном пересечении границы Грузии. Оно предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.