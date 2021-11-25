На Кубани поддержали законопроект о QR-кодах в РФ

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг поддержали федеральный законопроект о QR-кодах, отметив, что эта вынужденная мера не нацелена на разобщение населения, но позволит сохранить стабильной эпидемиологическую ситуацию, что важно в том числе для курортных территорий. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"За последнее дни поступило значительное количество обращений с призывом не поддерживать, при этом поступило чуть больше обращений с призывом его поддержать. Есть экспертное сообщество, к которому мы прислушиваемся, более предметно не рассматривался ни одни вопрос. Мы - курортная территория, нам не безразлично, когда приедет полмиллиона человек на новогодние каникулы в Краснодарский край. То решение, которое мы сегодня принимаем, не направлено на разобщение и разделение людей на привитых и непривитых, мы принимаем решение с призывом на единообразное понимание той обстановки, которая есть сегодня в нашей стране, в нашем регионе", - заявил Бурлачко.

В ходе голосования против поддержки законопроекта зафиксированы три голоса. "Решение принято, три - против", - резюмировал Бурлачко.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что граждане старше 18 лет "смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Законопроект направлен в регионы для обсуждения и сбора отзывов.