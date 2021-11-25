Мишустин заявил, что пострадавшим при ЧП на шахте в Кузбассе окажут всю необходимую помощь

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе получат необходимую медицинскую, психологическую и иную помощь, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - приводит слова премьера официальный Telegram-канал кабмина.

Премьер отметил, что спасательная операция продолжается. "Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", - пообещал глава правительства. Мишустин также передал семьям погибших глубокие соболезнования и слова поддержки пострадавшим. "Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - сказал он.

Мишустин заявил, что глубоко потрясен происшествием на шахте. "Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте "Листвяжная". Глубоко потрясен случившимся", - говорится в сообщении.