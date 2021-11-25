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Пандемия COVID-19

Финский кабмин планирует продлить действие антиковидных законов до конца июня 2022 года

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии намерен продлить действие антиковидного законодательства, позволяющего вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, до конца июня 2022 года. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

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"Госсовет (правительство - прим. ТАСС) сегодня одобрил предложение о продлении временного законодательства об инфекционных заболеваниях до конца июня следующего года. Это необходимо для того, чтобы регионы и после окончания текущего года могли вводить ограничения", - сказала она.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - порядка 3%. Однако ситуация с пандемией пока продолжает ухудшаться.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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