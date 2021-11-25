Генпрокурор отверг политическую подоплеку в деле Рашкина

"Считаю, что мера пресечения, которую мы испрашиваем - судебный запрет определенных действий - достаточно обоснована, потому что Валерий Федорович, во-первых, прекрасно знаком с этими лицами (находившимися вместе с ним в день, когда был задержан автомобиль с тушей лося - прим. ТАСС), и, безусловно, может оказать на них воздействие, поэтому ни о какой политической подоплеке, о которой вы говорите, речи быть не может", - заявил генпрокурор, отвечая на вопросы депутатов от фракции КПРФ.

"Депутат Рашкин предумышленно совершил это преступление, произвел выстрел в животное, убил его - о чем еще может быть речь? Незнание закона не освобождает от ответственности", - ответил Краснов на реплику о том, что Рашкин мог не знать о запретах на охоту в Саратовской области. "Более того, только депутат Рашкин туда прибыл с огнестрельным оружием, у остальных коллег не обнаружили оружия, у них были только снасти для рыбалки", - добавил генпрокурор.

Он напомнил, что Валерий Рашкин с 1999 года является охотником. "Это большой стаж, и опыт имеет человек, который прекрасно знает, что ему инкриминируется и что он совершил", - сказал генпрокурор.

На вопросы депутатов Госдумы, последует ли после расследования отдельное обращение в Госдуму с просьбой дать согласие на передачу уголовного дела в суд, генпрокурор пообещал, что будет действовать строго по закону. В частности, уголовные дела в отношении депутатов Госдумы Бессонова и Ширшова в 2013 и 2015 годах передавались в суд после отдельного обращения генпрокурора к депутатам. Вместе с тем, заметил Краснов, "имеется прецедент направления дела в суд без данной процедуры, и это дело находится в суде". "Я буду руководствоваться законом", - подчеркнул генпрокурор.