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Власти Алтайского края сообщили, что регион преодолел пиковые значения новой волны ковида

Всего в крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 101430 человек

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае выше среднероссийского, однако регион уже преодолел пиковые значения новой волны и вышел на плато, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

На минувшей неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Алтайский край в числе трех регионов с наиболее напряженной эпидситуацией. Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 101430 человек. В регионе развернуты 4846 коек для больных COVID-19, а ежедневный прирост заразившихся уже несколько недель превышает 500 человек.

"Уровень заболеваемости в Алтайском крае на сегодняшний день выше среднероссийских показателей. При этом видим, что темпы по росту заболеваемости замедлились. Последние пару недель они снижаются, поэтому мы надеемся, что преодолели пиковые значения нагрузки на отрасль. Мы вышли на плато и отмечаем длинный тренд снижения заболеваемости в крае", - сказал Попов, комментируя ситуацию в регионе.

В Алтайском крае с 30 октября введена система QR-кодов. С 15 ноября она распространяется не только на торговые центры, но и на спортивные учреждения, санатории и учреждениях культуры. В регионе полностью привиты 822 205 человек. Коллективный иммунитет сформирован на 38,4%.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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