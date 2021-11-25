Парламент Башкирии поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов

"Введение QR-кодов в сложившейся обстановке - решение непростое, но, возможно, единственно верное, способное снизить количество зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. В четвертую волну коронавируса процент смертности у нас достиг 4% <…>", - сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Валентин Павлов.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев отметил, что из 110 депутатов - 97 вакцинированы, 11 переболели менее шести месяцев назад, у четверых есть медотвод, и один не желает прививаться, несмотря на отсутствие противопоказаний.

Законопроект поддержали 76 депутатов, против проголосовали 12 человек, 11 воздержались, девять не проголосовали.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.