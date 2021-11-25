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Доля свободных коек для заболевших COVID-19 выросла почти до 23% в Саратовской области

В настоящее время в ковидных госпиталях свободна 931 койка

ТАСС, 25 ноября. Доля свободного коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Саратовской области, увеличилась до 22,7%. Об этом на заседании правительства региона в четверг сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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"На территории области развернуто на сегодняшний день 4 086 коек, из них 3 123 имеют кислородную поддержку. В последние дни фиксируется снижение количества пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сейчас в ковидных госпиталях свободна 931 койка - это 22,7% от их общего количества. Такая динамика позволяет нам возвращать медучреждения к основному профилю. За неделю сокращено более 1 тыс. мест", - рассказал он.

Бусаргин отметил, что необходимо продолжить перевод свободных мест под оказание плановой медицинской помощи, если позволяет эпидемиологическая обстановка.

По данным оперштаба Саратовской области, за сутки в регионе зарегистрировано 627 случаев инфицирования. Медики вылечили 447 пациентов. Сейчас на стационарном лечении находятся 3 155 человек, еще 8 977 заболевших лечатся на дому.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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