Ученые КузГТУ и "Камаз" разработают беспилотные карьерные самосвалы трех модификаций

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые и студенты Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) совместно с компанией "Камаз" разработают три модели карьерных беспилотных самосвалов разной грузоподъемности, один из которых будет работать на газомоторном топливе. Об этом сообщил журналистам в четверг ректор КузГТУ Алексей Яковлев в ходе Дня "Камаза" в Кузбассе, который проходит на площадке вуза.

"Разрабатываем вместе с "Камазом" беспилотные самосвалы. Первый проект - самосвал грузоподъемностью 90 тонн, второй - 125 тонн, и в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла "Чистый уголь - "зеленый" Кузбасс" (реализуется НОЦ "Кузбасс" - прим. ТАСС) мы планируем разработку беспилотного самосвала [грузоподъемностью] 220 тонн. "Камаз" грузоподъемностью 90 тонн фактически будет работать на газу, не будет использовать дизельное топливо", - сказал Яковлев.

Ректор пояснил, что конструкция беспилотных большегрузов будет отличаться в зависимости от типа их двигателя и мощности. Ученые разработают импортозамещающие технологические решения для беспилотной карьерной техники, так как на российском рынке подобных разработок для оснащения горных машин пока нет. Пилотные образцы пройдут испытания на угольных предприятиях Кузбасса.

"Узловые решения проектируем совместно с нашими партнерами - Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана (МГТУ). Наши студенты привлекаются ко всем работам, которые ведутся в рамках проекта", - добавил Яковлев.

Стороны также намерены сотрудничать и по вопросам подготовки кадров. Кузбасские студенты смогут проходить стажировку и практику на предприятии.

"Приглашаем студентов на практику. Основной упор мы делаем на специалистов инженерных специальностей - это электронщики, конструкторы-технологи различных направлений, которые есть в нашем научно-техническом центре", - добавил заместитель гендиректора компании "Камаз" по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин.