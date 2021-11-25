Владельцы кошек и собак рассказали, сколько тратят в месяц на корм для питомцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россияне тратят на корм для своих кошек в среднем 2 тыс. рублей в месяц, собак - 2,4 тыс. рублей. При этом, как свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на гарантированно здоровое питание для домашних животных респонденты готовы были бы увеличить ежемесячные траты до 2,4 и 2,8 тыс. рублей соответственно.

"Средний чек россиян на питание для собак сегодня составляет 2 392 рубля, для кошек - 1 956 рублей в месяц. Большинство владельцев готовы увеличить расходы: в среднем тратить 2 764 рубля на еду для собак, 2 357 рублей - для кошек, если будут уверены, что приобретают здоровый корм", - указано в материалах опроса.

Половина всех опрошенных владельцев кошек - 51% - кормят кошек покупным кормом одной или нескольких марок. Среди владельцев собак покупной корм выбирают вдвое меньше - 26%. Кошек домашней едой или блюдами с общего стола предпочитают кормить 15% опрошенных владельцев, собак - 39% хозяев. Смешанный тип питания, сочетающий кормление покупным кормом и домашней едой, выбирают 31% опрошенных владельцев кошек и 33% владельцев собак.

Как отмечается в материалах опроса, более половины респондентов - 62% - в вопросе составления здорового меню для своих кошек и собак доверяют рекомендациям ветеринаров. Еще 13% ориентируются на советы заводчиков, 11% - на советы родственников и знакомых, 8% прислушиваются к другим экспертам в социальных сетях и на телевидении. При этом 17% опрошенных заявили, что в вопросах здорового питания для своих домашних животных не доверяют никому.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 сентября по 4 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1 200 россиян.