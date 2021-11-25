Эксперт: вакцины защитят от штамма коронавируса из Ботсваны, но с меньшей эффективностью

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Эффективность вакцин от коронавируса может несколько снизиться против нового штамма, выявленного в Ботсване, но они по-прежнему будут защищать от инфекции. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Об обнаружении этого штамма написало ранее издание Daily Mail. В публикации отмечалось, что штамм, содержащий 32 мутации, может быть более заразным и устойчивым к вакцинам.

"Отличительная черта данного варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. При этом нельзя сказать, что вакцины или антитела вообще не будут защищать, просто их эффективность может быть несколько снижена", - сказал Хафизов.

По его словам, в целом говорить о том, как могут измениться свойства вируса из-за новой комбинации мутаций, пока рано, это можно будет оценить в ближайшие недели.

Ранее Хафизов сообщил ТАСС, что новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге, куда вирус завезли из Южно-Африканской Республики. В России этот штамм пока не выявлен.