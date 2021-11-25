Почти 200 новых бюджетных мест появится в пермском филиале НИУ ВШЭ в 2022 году

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Перми открывает два новых направления бакалавриата по бизнесу и экономике, а также по разработке информационных систем для бизнеса. Предусмотрено создание почти 200 новых бюджетных мест, сообщили ТАСС в четверг в вузе.

"Высшая школа экономики в Перми в 2022 году впервые проведет набор абитуриентов на две новые программы: "Международный бакалавриат по бизнесу и экономике" и "Разработка информационных систем для бизнеса".

По программам предусмотрено 185 бюджетных и 120 платных мест", - сказали в университете.

Уточняется, что обе программы представляют собой широкий бакалавриат - формат, который позволяет студентам получать базовые компетенции сразу по двум направлениям подготовки, а затем выбирать специализацию и получать диплом либо по одному из них, либо по обоим направлениям сразу. В вузе отметили, что введение широкого бакалавриата позволяет абитуриентам совершать более осознанный выбор направления, а студентам - получить кросспрофессиональные навыки.

Кампус НИУ ВШЭ создан в Перми в 1998 году, тогда в нем работали 11 преподавателей и учились 100 студентов. С тех пор он стал одним из ведущих вузов региона, в котором обучаются более 1,5 тыс. студентов, а также более 6 тыс. человек ежегодно проходят переподготовку и повышают квалификацию. Университетский округ НИУ ВШЭ - Пермь объединяет 45 образовательных организаций Пермского края, Удмуртии и Новосибирской области.