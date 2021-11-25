Шахта "Листвяжная" в Кузбассе дополнительно выплатит семьям погибших по 2 млн рублей

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Шахта "Листвяжная", где в результате ЧП в четверг погибли 11 человек и еще 35 не найдены, выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам.

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Также помощь от предприятия будет оказана пострадавшим, сообщили ТАСС в пресс-службе владеющей шахтой холдинговой компании "СДС".

"Помимо положенных согласно законодательству выплат, семьи погибших получат от предприятия по 2 млн рублей. Также дополнительные выплаты получат пострадавшие, сумма будет определена в зависимости от степени тяжести", - сказали в компании.

Ранее о готовности оказать всю необходимую помощь семьям погибших заявили региональные власти. Формы и меры поддержки областное правительство озвучит после того, как будут найдены все шахтеры.