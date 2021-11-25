Верховный суд продолжит рассматривать вопрос о ликвидации "Мемориала" 14 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" 14 декабря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд объявляет перерыв в рассмотрении иска Генпрокуратуры до 14 декабря", - сказала председательствующая судья Анна Назарова. По ее словам, суд не будет допрашивать свидетелей по иску о ликвидации "Мемориала".

На допросе нескольких свидетелей, в том числе заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Сергея Бунтмана, ходатайствовали представители организации. Но судья решила, что они не смогут дать значимые пояснения для этого дела.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанного в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.