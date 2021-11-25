Вакцина "Спутник V" в Венгрии показала эффективность на уровне 85,7%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" показал эффективность на уровне 85,7% против заболеваемости COVID-19 и 98% - по защите от летальных случаев, следует из данных независимого исследования в Венгрии, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Независимое исследование по прямому сравнению пяти вакцин ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Astrazeneca) против коронавируса, проведенное на территории государства - члена ЕС - Венгрии, продемонстрировало, что российский препарат "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%. "Спутник V" также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna", - говорится в сообщении РФПИ.

Исследование проводилось на основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca резидентов Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года.

Для расчета применялись данные о вакцинации "Спутником V" 820 тыс. человек. Среди лиц в возрастной группе от 16 до 44 лет "Спутник V" продемонстрировал полную (100%) защиту против летальных случаев от коронавируса.