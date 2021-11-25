Врио главы МЧС Чуприян прибыл в Кемерово

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кузбасс для координации поисково-спасательных работ на шахте "Листвяжная".

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Как передает корреспондент ТАСС, спецборт МЧС совершил посадку в аэропорту Кемерова, откуда Чуприян вместе с рабочей группой министерства отправится на аварийную шахту.

В Кузбасс также прибыла дополнительная группа психологов для работы с пострадавшими и семьями погибших, а также специалисты отряда "Центроспас" МЧС России. Сам борт оборудован медицинскими модулями на случай эвакуации наиболее пострадавших шахтеров.