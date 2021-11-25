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ЧП на шахте "Листвяжная"

Врио главы МЧС Чуприян прибыл в Кемерово

Он вместе с рабочей группой министерства отправится на аварийную шахту

КЕМЕРОВО, 25 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кузбасс для координации поисково-спасательных работ на шахте "Листвяжная".

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Как передает корреспондент ТАСС, спецборт МЧС совершил посадку в аэропорту Кемерова, откуда Чуприян вместе с рабочей группой министерства отправится на аварийную шахту.

В Кузбасс также прибыла дополнительная группа психологов для работы с пострадавшими и семьями погибших, а также специалисты отряда "Центроспас" МЧС России. Сам борт оборудован медицинскими модулями на случай эвакуации наиболее пострадавших шахтеров.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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