Власти Архангельской области определили время походов в магазины для пожилых

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Жителям Архангельской области старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовали посещать магазины в будние дни с 10 до 14 часов дня из-за роста числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующая рекомендация появилась в новой редакции указа губернатора, регламентирующего антиковидные ограничения, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Жителям региона старше 65 лет, а также гражданам, имеющим предусмотренные указом хронические заболевания, рекомендовано посещать места продажи товаров с понедельника по пятницу в период с 10 до 14 часов. Аналогичная рекомендация в части организации реализации товаров указанным категориям граждан предусмотрена для ИП и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, внесены уточнения в правила работы системы QR-кодов. В новой редакции разрешается не требовать документ о наличии иммунитета к коронавирусу в столовых, которые кормят сотрудников предприятий и организаций, а также в точках питания при образовательных учреждениях.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров в ассортименте должна составлять не менее 50%.