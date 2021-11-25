В Рособрнадзоре заявили, что отмена ЕГЭ подразумевает законодательные изменения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) подразумевает изменения на законодательном уровне, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя предложение председателя СК Александра Бастрыкина.

"Вопрос [отмены ЕГЭ] не к Рособрнадзору, сразу подключились все депутаты Государственной думы комментировать это заявление, это же вопрос законодательных изменений, это закон. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки должна исполнять решения, принятые депутатами в том числе. Мы строго действуем в соответствии с существующей законодательной базой. Если на этом уровне будут приниматься какие-то изменения, мы, конечно же, должны будем их исполнять и контролировать, чтобы это исполнение было четким, объективным и своевременным", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Выступая на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за возрождение советской школы образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире. Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи, призвал отменить его.