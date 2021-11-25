Среди беженцев на белорусской границе выявлен один случай заражения коронавирусом

БРУЗГИ, 25 ноября. /ТАСС/. Белорусские медики зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекции среди мигрантов. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

"Выявлен один случай коронавирусной инфекции <...> пациент получает стационарное лечение, его состояние имеет положительную динамику", - сказал он. Глава региона не уточнил, когда был зафиксирован случай, и был ли беженец из лагеря в торгово-логистическом центре в Брузгах.

По его информации, в стационарах Гродно на данный момент находятся семь пациентов - трое взрослых и четверо детей. "Состояние детей - стабильно, решается вопрос о выписке трех из них. Состояние взрослых также стабильно, на сегодняшний момент каких-то угрожающих для их жизни осложнений нет", - указал Караник. Губернатор уточнил, что пациентов лечат от последствий переохлаждения. "У двух детей - проявление гастроэнтерита", - добавил он.

Караник напомнил, что уже второй день в лагере работает полевая баня, где беженцы могут впервые за долгое время принять душ. Он сообщил, что сегодня "последняя партия женщин и детей заканчивает гигиенические процедуры", потом такую возможность получит мужское население лагеря. "Я надеюсь, что в течение ближайших дней каждый находящийся здесь получит возможность помыться, и мы постараемся сделать так, чтобы эти пункты действовали постоянно, чтобы [было возможно принять душ] в более короткие сроки", - заключил глава региона.