Около 200 детей наградили в рамках премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 детей награждены по итогам международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", учрежденной Росприроднадзором. Они получат гаджеты, сертификаты на реализацию экологических проектов и возможность посетить детский центр "Орленок", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в четверг на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам премии.

"Действительно, пришло много достойных работ. Поэтому жюри приняло решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами. Для кого-то это <...> путевка на море или во Всероссийский детский центр "Орленок", для кого-то - гаджеты <...> Главными призами для обладателей первых, вторых, третьих мест станут смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ", - заявила Радионова.

Награды получили около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами жюри.

Победители и лауреаты получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр "Орленок".

О премии

Премия "Экология - дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи, в том числе, с помощью социальных сетей и "зеленого" волонтерства.

В течение шести месяцев дети от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде.

С 1 апреля по 1 октября 2021 года на сайт проекта поступило более 9,5 тыс. заявок из всех регионов России и более 300 - из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Принято около 6 тыс. работ, соответствующих требованиям номинаций, положению и методическим рекомендациям конкурса.

Генеральным партнером премии стал: АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральные партнеры: ПАО "СИБУР Холдинг", ВДЦ "Орленок". Проект также поддержали киностудия "Союзмультфильм", RUTUBE, Общероссийская организация "Российское движение школьников" и другие.

Информационное агентство "ТАСС" и ряд других СМИ стали информационными партнерами премии.