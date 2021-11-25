Господдержка позволит обеспечить жильем 1,5 тыс. семей Ставрополья в следующем году

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. молодых семей Ставрополья смогут купить новое жилье при господдержке в 2022 году. В бюджете края на эти цели предусмотрено порядка 1 млрд рублей, сообщила в четверг зампред правительства региона - министр финансов края Лариса Калинченко.

"1 млрд рублей предлагается направить на социальные выплаты молодым семьям, что, на наш взгляд, позволит обеспечить более 1,5 тыс. молодых семей жильем. Почти 800 млн рублей предлагается направить на приобретение жилья детям-сиротам, таким образом, выполняя обязательство государства по обеспечению жильем данной категории", - сказала она на заседании краевого парламента.

Председатель краевой контрольно-счетной палаты Андрей Колесников отметил, что выделенные средства на господдержку молодых семей при покупке жилья в 2022 году существенно увеличены по сравнению с уровнем 2021 года. "Это позволит планово обеспечить жильем половину участников [программы господдержки], стоящих в очереди. Впервые за многие годы", - пояснил Колесников.

Бюджет на 2022 год был утвержден краевым парламентом на заседании в четверг. Доходы бюджета на предстоящий год утверждены в объеме 144 млрд рублей, расходы в объеме более 150 млрд рублей, дефицит запланирован в размере порядка 6,2 млрд рублей. Бюджет на 2021 год в результате корректировок в течение года составляет по доходам 152 млрд рублей, по расходам более 153 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет более 1 млрд рублей.