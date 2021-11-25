Около 24% мест свободно в ковидных госпиталях Брянской области

ТАСС, 25 ноября. Доля свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом увеличилась до 24% в инфекционных госпиталях Брянской области. Отмечается снижение числа госпитализаций, в связи с чем принято решение о закрытии ковидного госпиталя в детской облбольнице, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Снижается число обратившихся за медицинской помощью. На сегодняшний день на территории Брянской области в госпиталях находятся 1 761 человек, из них 17 детей, 140 пациентов находятся в реанимации, 95 - на ИВЛ. Свободно 24% коечного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со снижением уровня заболеваемости с 22 ноября закрыли инфекционный госпиталь в областной детской больнице, в нем действовало 70 коек.

Также в регионе с 12 ноября почти вдвое - с 480 до 263 детей, уменьшилось число детей, находящихся на амбулаторном лечении. "Заболевание пошло на спад. Если сравнить количество заболевших сейчас и во время третьей волны, то сейчас болеет столько же людей, как во время пика третьей волны. Поэтому расслабляться нам еще рано, а работу по вакцинации надо продолжать", - приводят пресс-служба слова губернатора Александра Богомаза.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 88 159 случаев заражения коронавирусом, из них 330 - за последние сутки. Выздоровели 79 187 человек, 2 201 пациент умер. Более 510 тыс. человек привились от коронавируса первым компонентом, обоими - 448 тыс. жителей, уровень коллективного иммунитета составляет 51,7%.

В регионе приостановлен доступ посетителей в косметические и спа-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября в регионе введена система QR-кодов для пропуска в ряд учреждений, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.