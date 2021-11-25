В КНР полностью привиты от коронавируса три четверти населения

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китайские медики полностью привили от коронавируса 76,8% населения КНР. Об этом в четверг на открытии Китайского форума интернет-медиа в провинции Гуандун сообщил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшан.

"К среде число людей, завершивших вакцинацию, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая. Это заложило очень хорошую основу для достижения отметки в 80%, необходимой для формирования коллективного иммунитета к концу этого года", - цитирует эксперта газета Global Times.

Чжун Наньшань также отметил, что уровень заболеваемости ковидом в Китае составляет 8,9 на 100 тыс. человек, а уровень смертности - 0,4 на 100 тыс. человек.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Охват прививочной кампании постепенно расширялся. Сейчас в Китае прививают даже детей от трех лет.

Население Китая превышает 1,4 млрд человек.