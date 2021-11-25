Более 53 млрд рублей направят в здравоохранение Алтайского края в 2022 году

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 53 млрд рублей будет направлено из всех бюджетных источников в здравоохранение Алтайского края в 2022 году, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"В целом краевым бюджетом на 2022 год предусмотрено выделение (на здравоохранение, прим.ТАСС) порядка 15 млрд рублей. Помимо этого, за счет средств обязательного медицинского страхования в 2022 году - 38,4 млрд рублей. Это общий совокупный бюджет отрасли. Уверен, будут еще корректировки, связанные с коронавирусом", - сказал Попов.

Он отметил, что в этом году общий бюджет отрасли составил 51 млрд рублей. Однако даже с учетом повышения объема финансирования в регионе отмечается недостаток средств сразу по ряду направлений.

"Конечно хотелось бы больше. Мы понимаем, что привлечение молодых кадров без социальных преференций, индивидуальных подходов, без отдельного финансирования, без внедрения эффективного контракта очень трудно. Актуален и материально-технический вопрос - требует реновации и модернизации амбулаторно-поликлиническое звено, масса вопросов с капремонтами ФАПов. Есть вопросы кредиторской задолженности медицинских организаций. Еще порядка 1,5 млрд рублей нам было бы необходимо", - подчеркнул Попов.

При этом, по словам Попова, в 2021 году даже при наличии средств регион не смог их реализовать сразу на ряде объектов из-за ситуации с повышением цен на стройматериалы.

В Алтайском крае работают более 150 медицинских организаций, подведомственных Минздраву региона. В них трудятся более 8 тыс. врачей, 22 тыс. средних и 3 тыс. младших медработников.