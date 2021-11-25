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Введение QR-кодов для посещения общепита и магазинов в Петербурге перенесли на 27 декабря

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга перенесли срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1 декабря на 27 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод", - говорится в сообщении. 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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