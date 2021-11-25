Ограничения из-за пандемии в Санкт-Петербурге продлили до 31 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Ограничения, действующие в Санкт-Петербурге из-за пандемии, продлеваются до 31 января 2022 года. Постановление об этом подписал в четверг губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

"Ограничения продлеваются по 31 января", - говорится в документе.

Постановление предписывает исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга "подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их губернатору Санкт-Петербурга".

С 15 ноября в Петербурге расширено обязательное использование в общественных местах QR-кодов о вакцинации или недавно перенесенном заболевании - их необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках. С 1 декабря система предъявления QR-кодов должна была заработать для кафе и ресторанов, однако введение этой меры теперь перенесено на 27 декабря.

Согласно постановлению губернатора, в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23 часов. Разрешенная численность участников мероприятий ограничена до 40 человек. Кроме того, в городе действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

По последним данным, в Петербурге выявили 777 333 случая заражения коронавирусом (1 538 случаев за минувшие сутки), что является вторым показателем среди регионов России после Москвы. Выздоровели 714 636 человек (4 912 за сутки), умерли 25 867 (65 за сутки).