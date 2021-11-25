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Еще один штамм.
Пандемия COVID-19

Еще один штамм. Главное о коронавирусе за 25 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 468 189 случаев заражения, из них новых — 33 796. За сутки умерли 1 238 человек, за весь период — 269 057. Вылечились 38 450 человек (максимум за пандемию).
  • Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зафиксировано, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • В Татарстане разрешат ездить в общественном транспорте после вакцинации первым компонентом.
  • Клеточный иммунитет после вакцинации подростков "Спутником М" сформирован у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к вакцине.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 930 050 случаев заражения, из них новых — 3 349. Госпитализированы 865 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 259,6 млн случаев заражения, умерли 5 178 928 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Новый штамм коронавируса, который обладает повышенной способностью к мутации, обнаружен на юге Африки. 
  • ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим и привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ.
Теги
Пандемия COVID-19
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