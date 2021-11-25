Еще один штамм. Главное о коронавирусе за 25 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 468 189 случаев заражения, из них новых — 33 796. За сутки умерли 1 238 человек, за весь период — 269 057. Вылечились 38 450 человек (максимум за пандемию).
- Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зафиксировано, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- В Татарстане разрешат ездить в общественном транспорте после вакцинации первым компонентом.
- Клеточный иммунитет после вакцинации подростков "Спутником М" сформирован у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к вакцине.
Москва
- Всего зафиксировано 1 930 050 случаев заражения, из них новых — 3 349. Госпитализированы 865 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 259,6 млн случаев заражения, умерли 5 178 928 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Новый штамм коронавируса, который обладает повышенной способностью к мутации, обнаружен на юге Африки.
- ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим и привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ.