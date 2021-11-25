Удаленку не менее чем для 30% сотрудников нижегородских компаний продлили до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Требование о переводе не менее 30% сотрудников нижегородских компаний на удаленку продлили до 31 декабря, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"До 31 декабря 2021 года продлевается требование для работодателей о переводе на дистанционный режим не менее 30% сотрудников", - сказано в сообщении.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили более 210 тыс. случаев заражения коронавирусом, 182,3 тыс. человек выздоровели, почти 8,7 тыс. человек умерли. В регионе действует масочный режим и обязательная вакцинация в ряде социально значимых сфер.

В конце октября - начале ноября в области фиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом в сутки, сейчас этот показатель снизился до 760-780 случаев. За последние сутки выявили 719 случаев.