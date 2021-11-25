До 2 млрд рублей нужно на ремонт федеральных памятников Суздаля и Владимира

ТАСС, 25 ноября. Региональные власти просят Минкультуры РФ выделить около 2 млрд рублей на реставрацию и ремонт памятников, входящих в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Средства предлагается выделить к 1 000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты в России врио первого вице-губернатора Владимирской области Александр Ремига.

В январе 2015 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 1 000-летия основания Суздаля в 2024 году - к этому времени планируется обновить инфраструктуру города, построить несколько соцобъектов, отреставрировать памятники.

"По поручению врио губернатора Александра Авдеева совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, это федеральная структура в подчинении Минкультуры РФ, мы провели ревизию всех объектов, которые необходимо провести в порядок, сейчас написали все необходимые письма и через федеральный оргкомитет по подготовке и проведению 1 000-летия Суздаля, и через Минкультуры РФ напрямую, о том, что на объекты необходимо выделять средства на реставрацию и приведение в порядок к 2024 году, - сказал Ремига. - Надеемся, что министерство на это, естественно, откликнется. Суммарно это порядка 2 млрд рублей - сумма подъемная".

Он уточнил, что речь идет о проведении работ на объектах главных достопримечательностей Суздаля - Спасо-Евфимиева монастыря, Суздальского Кремля и Музея деревянного зодчества. Также в перечень вошли объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО во Владимире - Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы. "В целом памятники находятся в хорошем состоянии, в большинстве случаев необходимо провести косметические работы", - добавил Ремига.

Ремига также сообщил, что торговые ряды в центре Суздаля отремонтируют к 1000-летию города.

"Мы рекордные средства выделили в 2021 году, добавили бюджету Суздаля - 270 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры и проектирование работ. На следующий год у нас будет выделено уже 350 млн рублей на инфраструктуру, плюс начинаем ремонт объектов, которые находятся в областной собственности. Например, Торговых рядов Суздаля. Это центральный объект, он находится в региональной собственности. Врио губернатора Александр Авдеев принял решение о выделении 200 млн на 2022-2023 годы, мы полностью проведем реставрацию этого объекта", - сказал Ремига.

Торговые ряды, построенные в 1811 году, являются объектом культурного наследия федерального значения, это один из самых узнаваемых памятников Суздаля. Они находятся в региональной собственности, часть помещений сдана в долгосрочную аренду - в Торговых рядах действуют магазины, рестораны и кафе. На протяжении нескольких лет поднимался вопрос о реставрации памятника.

Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1,5 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. На их фоне сняты десятки российских и зарубежных художественных фильмов.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет свыше 60 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. В состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника входят более 60 объектов, семь из них находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Рождества Богородицы в Боголюбове, Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, а также церковь Бориса и Глеба в Кидекше.