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В Дагестане взяли на контроль ситуацию с отключением света в дачном поселке Кривая Балка

Местные жители накануне обратились к руководству республики с жалобой на систематическое отключение электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана отреагировали на обращения, связанные с отключением электроэнергии жителей дачного поселка Кривая балка. Причины отключения выясняются совместно с обслуживающей энергокомпанией "Дагэнерго", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ региона.

Накануне жители дачного поселка Кривая балка обратились к руководству республики с жалобой на систематическое отключение электроэнергии.

"Вопрос уже прорабатывается Минэнерго Дагестана. В настоящее время осуществляется взаимодействие с Дагэнерго для выяснения основных причин отключения электричества. Обращение находится на особом контроле ведомства. В кратчайший срок будут приняты все меры для восстановления энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

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