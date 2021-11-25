Иностранным студентам расскажут о традициях Дагестана на этнофестивале в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Этнофестиваль дружбы народов для студентов-иностранцев открылся в четверг на площадке Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театра им. Алимпаши Салаватова в Махачкале.

В этом году его программа включает в себя организацию этнокультурных подворий, фотовыставки, иллюстрирующей работу высших учебных заведений Дагестана с иностранными гражданами, а также творческий конкурс видеороликов "Дагестан глазами иностранца", приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР.

"Фестиваль стал уже узнаваемым, стал желанным не только для тех, кто обучается в наших учебных заведениях, но и для жителей нашей республики. Данный фестиваль необходим во-первых, для того, чтобы показать нашу республику, традиции, обычаи иностранным студентам, которые приехали из совершенно разных стран, и во-вторых, для того, чтобы мы, посмотрев некоторые экспонаты, выставленные сегодня, познавали культуру и традиции иностранцев", - сказал на открытии врио министра по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов.

Проведение фестиваля, по мнению врио министра, является актуальным для Дагестана, поскольку республику ежегодно посещают около миллиона туристов.

"Нам нужен не только внутренний туризм, но и внешний, чтобы все больше и больше стран узнавали нашу республику. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Все те, кто обучаются у нас в республике, они однозначно станут и друзьями нашей страны", - добавил Муслимов.

Также в рамках этнофестиваля состоится круглый стол "Опыт работы высших учебных заведений республики по сохранению этнокультурной самобытности иностранных студентов".

О фестивале

Фестиваль проводится в рамках реализации подпрограммы "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Республике Дагестан" государственной программы региона "Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан". Фестиваль продлится до 26 ноября.