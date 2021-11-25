Власти Крыма сообщили, что ажиотаж с нехваткой "Спутника Лайт" в регионе прекращен

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Крым получил порядка 50 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", ажиотаж по поводу нехватки препарата прекращен, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Запас вакцины "Спутник Лайт" закончился в Крыму в начале ноября, но в течение месяца препарат поставили в регион.

"На сегодняшний день ажиотаж, который был по наличию вакцины "Спутник Лайт" в республике, должен быть прекращен, потому что поступило порядка 50 тыс. доз. То, что где-то заканчивается вакцина, может быть связано с тем, что на мобильных пунктах вакцинации рассчитать количество вакцины невозможно. Потому что активность людей на разных пунктах разная", - сказал Скорупский.

По его словам, в случае если в пункте вакцинации заканчивается вакцина, ее доставляют в течение часа.

По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом более 865 тыс. человек, вторым - свыше 695 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. Таким образом, полный цикл вакцинации завершили более половины населения Крыма.