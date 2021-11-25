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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии после повторного голосования поддержали законопроект о введении QR-кодов

"За" проголосовали 44 депутата

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Северной Осетии после повторного голосования поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщили ТАСС в заксобрании по итогам заседания.

"На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четверо - "против", один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали", - сказал собеседник агентства.

Ранее 30 депутатов проголосовали "за", против - 12. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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