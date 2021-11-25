В Северной Осетии после повторного голосования поддержали законопроект о введении QR-кодов

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Северной Осетии после повторного голосования поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщили ТАСС в заксобрании по итогам заседания.

"На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четверо - "против", один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали", - сказал собеседник агентства.

Ранее 30 депутатов проголосовали "за", против - 12. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.