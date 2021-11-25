В ОНК рассчитывают на развитие горячей линии для заключенных при новом главе ФСИН

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассчитывают на то, что новое руководство Федеральной службы исполнения наказаний России разрешит наблюдателям покамерный обход заключенных и предпримет реальные шаги для развития горячей линии для защиты их прав. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Я надеюсь, что новый директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ будет более продуктивно взаимодействовать с правозащитным сообществом. Возлагаю надежду на то, что в Москве будет возобновлен покамерный обход для ОНК, а также на то, что ФСИН выполнит взятые на себя обязательства в рамках содействия размещению информации о горячей линии для заключенных и их родственников в колониях и СИЗО", - сказал он.

По его словам, при прежнем руководстве именно ФСИН РФ тормозила своим бездействием распространение информации о горячей линии в колониях и СИЗО, которая могла бы предотвратить нарушения в ряде регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова. Другим указом президент назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем главы МВД.