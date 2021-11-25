На Кубани увеличили госпрограмму соцразвития, что позволит строить больше школ

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли поправки к региональной программе "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", увеличив ее объем на 13 млрд рублей, большая часть из которых будет направлена на строительство новых школ на Кубани для решения проблемы нехватки мест для учащихся. Об этом заявил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство. Из-за этого в крае существует ряд проблем в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства.

"Такой вопрос, как нехватка мест в школах и детских садах, давно уже стал больной темой многих городов и районов края. Кубань давно стала центром миграционного притяжения, к нам едут люди со всей России, особенно востребованы у них краевой центр и города побережья. Как следствие, в прошлом году по всей России разлетелось известие о том, что в одной из краснодарских школ сформировано 33 первых класса - от "а" до "я". Поэтому принимаются серьезные меры для нормализации ситуации. Очень скоро у нас появятся новые школы, в которых кубанские дети смогут получать качественное образование в комфортных условиях", - заявил Бурлачко.

Он отметил, что чрезмерная загрузка школ приводит не только к сложностям в учебно-воспитательном процессе, но и представляет опасность в условиях распространения коронавируса.

В ходе сессии в четверг депутаты одобрили поправки, предусматривающие увеличение финансирования госпрограммы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов на 13 млрд рублей. "Большую часть средств планируется направить на завершение строительства в крае восьми школ, где будет создано в общей сложности 9 025 мест, и приобретение двух школ по 1 550 мест каждая", - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края.

В Министерстве экономики Краснодарского края ТАСС заявили, что объем финансирования государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" в 2021 году составляет 10,7 млрд рублей. Увеличение на 13 млрд рублей предусмотрено следующим образом: из краевого бюджета на увеличение финансирования программы направят более 5 млрд рублей, из местных - 845,7 млн рублей, остальные средства - из федерального бюджета. Данную сумму распределят в период с 2022 по 2025 год.