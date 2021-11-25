На Ставрополье одобрили поправки в закон края "Об особо охраняемых природных территориях"

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Парламент Ставрополья утвердил возможность регулирования границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения региональными властями. Депутаты на заседании в четверг одобрили внесение поправок в краевой закон "Об особо охраняемых природных территориях".

"Проект закона рассмотрен комитетом в установленном порядке. <…> Комитет принял решение рекомендовать Думе принять проект закона в двух чтениях с учетом одобренных поправок, прошу поддержать решение комитета", - сказал на заседании глава профильного думского комитета Игорь Андрющенко.

Законопроект принят парламентом большинством голосов сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Согласно пояснительной записке к законопроекту, вопрос изменения границ ООПТ не урегулирован на федеральном уровне. В документе отмечается, что при этом в некоторых случаях существуют сроки функционирования краевых особо охраняемых природных территорий, они также могут быть переведены в федеральное или местное ведение. Для этого необходима возможность регулирования границ территории.

Прокурор края Александр Лоренц во время обсуждения законопроекта сообщил о несогласии надзорного ведомства с принятием поправок. Он отметил, что федеральным законом к полномочиям региональных властей отнесены только вопросы создания и обеспечения охраны подобных территорий. Полномочиями по решению иных вопросов региональные власти не наделены. Лоренц отметил, что в случае принятия законопроекта будут "инициированы соответствующие меры прокурорского реагирования".