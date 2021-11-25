В Таганроге сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от ковида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Рост нагрузки на патологоанатомическое бюро в Таганроге привел к критической ситуации с хранением тел умерших в результате коронавируса. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В связи с тем, что занимаемые МБУЗ "Патологоанатомическое бюро" города Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", - сообщил представитель мэрии.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об образовании в Таганроге очереди из тел на вскрытие.

В пресс-службе администрации отметили, что для стабилизации ситуации в бюро увеличено количество вскрытий. Власти ожидают, что эта мера приведет к постепенной ликвидации очереди. Кроме того, для хранения тел умерших в связи со сложившейся ситуацией временно приспособлена холодильная камера, предназначенная для хранения биопсийного материала.

По результатам проверки в патологоанатомическом бюро городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Как отметил представитель мэрии, актуальным остается вопрос строительства в Таганроге морга соответствующей площади.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 172 285, выздоровели 146 897 человек, умерли 8 540. В области ранее была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.