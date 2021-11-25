Более 160 дворов и общественных пространств благоустроят в Удмуртии в 2022 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству 90 общественных пространств и 75 дворов проведут в Удмуртии в 2022 году, всего за пять лет в республике появилось более 1,2 тыс. обновленных территорий, сообщил в четверг на своей странице в Instagram председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"В плане на будущий год благоустроить 75 дворов и 90 общественных пространств. Города и районы уже начали подготовку - большая часть контрактов уже заключена. Это позволит подрядчикам выйти на объекты сразу, как позволит погода", - написал Семенов.

Он добавил, что работы на объектах этого года подходят к концу. Осталось благоустроить 6 объектов из 186. "Важным итогом года стала реализация в республике сразу трех проектов - победителей всероссийского конкурса малых городов: в Глазове, Сарапуле и Воткинске. Основные работы на всех трех территориях завершены. Реализация проектов не обошлась без трудностей, но наши города успешно справились", - написал Ярослав Семенов.

По его словам, за последние пять лет в Удмуртии появилось более 1 200 благоустроенных дворов, парков, скверов. В каждом из городов и районов теперь есть свои комфортные общественные пространства.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель - индекс качества, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое. Ежегодно по нацпроекту благоустраиваются тысячи общественных пространств и дворовых территорий. Также с 2018 года проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем участвуют малые города с численностью до 100 тыс. человек и исторические поселения.