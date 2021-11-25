Порядка 25 памятников Москвы получили охранный статус в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы признали порядка 25 памятников города объектами культурного наследия за 2021 год. Ни один столичный памятник не потерял охранный статус за этот период, сообщил в четверг руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в интервью телеканалу "Москва-24".

"Всего охранный статус тот или иной за текущий год получили порядка 25 памятников [Москвы]", - сказал он.

Емельянов добавил, что ни один столичный объект культурного наследия не потерял свой статус в 2021 году.

"Что касается 2021 года, пока итоги рано подводить, но на сегодня темпы и качество реставрационных работ меня устраивают, [в Москве] отреставрировано <…> 152 объекта", - отметил руководитель столичного департамента культурного наследия. Он подчеркнул, что реставрационные работы в столице сейчас продолжаются. "Я не исключаю, что какие-то яркие объекты у нас [еще] появятся (до конца 2021 года - прим. ТАСС)", - указал глава департамента.

Ранее сообщалось, что в Москве насчитывается более 8,5 тыс. объектов культурного наследия.