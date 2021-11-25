Центральную Россию ожидает потепление в конце ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Центральную Россию ожидает потепление в последние выходные ноября: температура воздуха будет выше нормы на 8-10 градусов, а 30 ноября ожидается пик оттепели. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

"К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом Восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном, на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателям полуторамесячной давности. В результате оттепель будет постепенно усиливаться и 30 ноября выйдет на пик, когда столбики термометров в Москве в течение суток будут колебаться от +4 до +6, по области от +2 до +7", - рассказал он.

По его словам, средняя температура уходящей осени в Центральной России пока незначительно превышает многолетнюю статистику, однако в последний день ноября может быть побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха.

"Согласно метеостатистике, с 1948 года самая теплая ночь в столице 30 ноября наблюдалась в 2006 году, когда метеорологи зафиксировали +4,4. А вот дневной рекорд температуры принадлежит 1974 году - тогда <...> термометр показал +5,8", - добавил специалист.

Теплая погода в конце недели будет сопровождаться затяжными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 мм, что составит около 1/3 от всего месячного объема осадков. Кроме того, ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое составит 721 мм рт. ст, что на 25 единиц ниже нормы, добавил Тишковец. "Осень 2021 года закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем", - подчеркнул он.