В Стокгольме открылся крупнейший в мире центр гейминга

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия нового культурного центра Space, который также является крупнейшим в мире центром гейминга с более чем 400 компьютерами, состоялась в четверг в Стокгольме.

"Это будет материальное место встречи с цифровым миром. Игры, музыка, создание контента и цифровые ноу-хау - все собрано здесь под одной крышей. Наша цель - дать возможность всем посетителям развиваться и вдохновляться, углублять свои цифровые знания и чувствовать связь с сообществом", - рассказала директор центра Оса Кап.

Создатели центра подали заявку в "Книгу рекордов Гиннесса". "С более чем 400 игровыми местами мы являемся крупнейшим центром гейминга в мире, - пояснил корреспонденту ТАСС глава отдела киберспорта Фредрик Вендельстиг. - Но сейчас титул "Самый большой" в "Книге рекордов Гиннесса" официально принадлежит другому стокгольмскому центру, хотя у них меньше компьютеров. Так что мы уже подали заявку на то, чтобы официально называться "крупнейшим в мире", это просто занимает время".

Академия Space - это еще одна часть центра. Здесь молодежь от 13 до 19 лет бесплатно научится программировать: с помощью компаний-инвесторов школы смогут записываться сюда, чтобы у детей был доступ к компьютерам, подходящим для этих целей. Весной 2022 года в центре также начнет работать интерактивная выставка Avicii Experience, посвященная диджею Avicii (настоящее имя Тим Берглинг). По задумке устроителей, здесь можно будет заглянуть в мир создания музыки "глазами и ушами" самого диджея, его соавторов и продюсеров.

Крупнейшая постоянная киберспортивная арена в Северной Европе расположена в нижней части здания и создана для проведения игровых мероприятий и концертов. Она рассчитана на 600 мест, здесь посетители будут смотреть матчи на 20-метровом экране, музыкальные выступления и слушать лекции. За большим количеством посетителей в здании будут следить 400 камер наблюдения. Существуют также строгие правила поведения, нарушение которых грозит блокированием доступа в центр, открывающийся для публики в субботу, 27 ноября.

По оценкам шведских экспертов, гейминг является важной частью будущего страны и растущим рынком труда для молодежи. Рост шведской игровой индустрии с 2010 по 2020 год был значительным: доход увеличился в 25 раз, со 130 млн до 3 312 млн евро. Число занятых в отрасли выросло только за последний год на 11% до 6,6 тыс. человек.