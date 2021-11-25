Источник: Марк Рудинштейн перенес инфаркт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Создатель фестиваля "Кинотавр", кинопродюсер Марк Рудинштейн перенес инфаркт, он находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.

"Он в реанимации, перенес инфаркт", - сказал собеседник агентства.

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.