Число бригад скорой помощи в Подмосковье увеличилось с 400 до 650

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи в Московской области увеличили с 400 до 650. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вчера я общался с врачами скорой помощи. У них запредельное количество вызовов. Если в обычной жизни это 6-7 тыс., то когда волна [коронавируса], у тебя 12-14 тыс. вызовов. Люди нервничают, люди переживают. Диспансеризация должна быть автоматизирована, машин должно быть больше. Мы это все закупаем. У нас было 400-450 бригад в Московской области, сейчас их 650", - сказал Воробьев в интервью на телеканале "360".

Он отметил, что после подведения итогов переписи населения количество бригад и автомобилей скорой помощи, скорее всего, надо будет увеличить.

По его словам, власти Подмосковья уделяют пристальное внимание системе здравоохранения.