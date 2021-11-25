В Чечне начали строительство крупного жилого комплекса

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в торжественной обстановке дал начало строительству нового жилого комплекса "Ахмат" в центральной части города Шали. Капсулу под фундамент современного жилья он заложил недалеко от крупнейшей мечети Европы "Гордость мусульман".

"Я искренне рад, что город Шали за последние годы демонстрирует большие успехи социально-экономического развития. Наряду с ударными темпами жилищного строительства здесь активно развивается бизнес, АПК, промышленная сфера. Достигнутые результаты дают уверенность, что в ближайшие годы Шали превратится в один из самых развитых городов нашей республики", - сказал глава Чечни.

Новый жилой комплекс будет состоять из пяти многоквартирных домов, в каждом из которых будет по 25 этажей и 960 квартир разных параметров. Здесь также запланировано строительство двухъярусного паркинга на 408 парковочных мест.