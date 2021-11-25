В Петербурге выбрали главную новогоднюю ель для Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Главную новогоднюю елку Петербурга нашли в Приозерском районе Ленинградской области, ее планируют доставить в город в начале декабря, а украшать закончат не позднее 20 декабря. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

"Елка выбрана, она находится в Приозерском районе Ленинградской области недалеко от трассы "Сортавала". Выбрана она была по тем же характеристикам, что и в прошлом году: чтобы была не менее 30 метров, и на Дворцовой нам поставить не менее 25 метров, должна быть с прямым стволом с достаточным количеством веток, и чтобы ее легко было демонтировать из леса техникой, не повреждая другие деревья. Планируем привезти ее в первых числах декабря, точную дату еще не выбрали. Многое будет зависеть от погодных условий и различных согласований", - сказал он.

Чистяков добавил, что украшать дерево будут до 19 числа, поскольку по договору к 20 декабря она уже должна быть в полной готовности. Украшения, как и в прошлом году будут в ретро-стиле. Кроме того, в этом году планируется расширить композицию рядом с главной елкой, где будет сделано несколько фотозон. В прошлом году внизу стояло еще около 25 маленьких елей, в этом планируют поставить более 40. Спиливаться они будут в тех местах, где лесхозом уже запланирована их вырубка из-за расположения возле газовых трасс или высоковольтных проводов. Всего по городу, помимо настоящих елей на Дворцовой, Петербург украсят 67 искусственных.

Ранее жителям Петербурга, как и в прошлом году, предложили выбрать, какую новогоднюю ель установить в 2021 на Дворцовой площади - живую или искусственную. Голосование проходило с 29 сентября по 1 октября. Большинство проголосовали за установку живого дерева.

С 2013 года главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решили горожане в результате интерактивного голосования.