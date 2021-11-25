Набор студентов в новый военный учебный центр при вузе в Твери проведут в 2022 году

ТАСС, 25 ноября. Более 100 человек планируется зачислить в сентябре 2022 года для обучения в военном центре, который создается в Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ) по решению коллеги Министерства обороны РФ. В помещениях центра проведен капремонт, аудитории оснащены мультимедийной техникой, подготовлен электронный тир и строевой плац, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"В центре предполагается готовить сержантов и солдат запаса для воздушно-космических сил по трем специальностям: авиационный механик беспилотных летательных аппаратов, командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов, оператор радиотехнических средств управления зенитными ракетами большой и средней дальности. Первый набор из 108 человек будет осуществлен 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Двухгодичное обучение в центре одновременно с освоением основной образовательной программы будут проходить студенты-очники второго и третьего курсов. Затем они посетят месячные военные сборы и получат военные билеты, далее на срочную службу призываться не будут, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, для военного учебного центра в ТвГТУ выделены помещения, территории под строевой плац, тактическое поле, стоянки вооружения и военной техники. Уже выполнен капитальный ремонт помещений, все аудитории оснащены всем необходимым, включая мультимедийное оборудование, подготовлен электронный тир, строевой плац.

В среду, 24 ноября, на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о решении создать ряд новых военных учебных центров в семи российских регионах. В результате количество субъектов РФ с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития военного образования как на основе военных вузов, так и на базе военных учебных центров.

Отмечалось, что планируется открыть восемь новых военных учебных центров в нескольких гражданских российских вузах. Так, в интересах Главного командования Сухопутных войск их создадут при Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Оренбургском государственном университете, Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова (Якутск) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва). В интересах Главного командования ВМФ - при Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (Калининград), Главного командования Воздушно-космических сил - при Тверском государственном техническом университете, Главного автобронетанкового управления - при Курганском государственном университете, департамента ресурсного обеспечения - при Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск).