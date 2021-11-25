В музее блокады Ленинграда открылась выставка, посвященная Дороге жизни и ее героям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка "Спасая Ленинград" открылась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Она приурочена к 80-й годовщине Дороги жизни и посвящена историям ленинградских семей, переживших эвакуацию, а также тем героям, благодаря которым эта эвакуация стала возможной, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"На нашей выставке представлены документы, фотографии и другие материалы, посвященные начальнику ВАД № 101 (как официально называлась Дорога жизни), капитану первого ранга Нефедову Михаилу Александровичу. В нашем музее мы всегда стараемся показать историю нашей страны через историю отдельных личностей, историю семьи", - рассказала заместитель директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Татьяна Журавлева.

Выставка, впрочем, посвящена не только Нефедову. Она также затрагивает истории ленинградских семей, переживших эвакуацию, подвиги моряков Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства, водителей грузовых машин и регулировщиков, бойцов дорожно-эксплуатационных батальонов, санитаров и зенитчиков, словом, всех, кто участвовал в спасении жителей блокадного Ленинграда.

Архивные документы и фотографии взяты из коллекции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также личного архива проектировщика, руководителя прокладки трасс Дороги Жизни Г. Л. Тыдмана и частных коллекций. Посетители смогут увидеть даже личные вещи участников тех событий.

На открытии выставки также представили книгу Юрия Овсянникова "Подвиг речников на Дороге жизни. Издание подробно освещает события, происходившие на берегах Невы и Ладожского озера в годы Великой Отечественной войны.

Дорога Жизни была единственным путем сообщения осажденного города со страной. Открывшаяся 22 ноября 1941 года, она начала действовать, когда нормы продовольствия в городе были снижены до трагических 250 г хлеба в сутки для рабочих и 125 г для всех остальных (именно в этот день на лед в сторону Кобоны вышли 60 машин, которые доставили в Ленинград 33 тонны хлеба). Проходящая прямо через Ладожское озеро (всего в 12-15 км от позиции фашистских захватчиков), эта ледовая дорога две зимы давала надежду на спасение голодающим защитникам города. Именно по ней в Ленинград доставлялись продукты питания, а также вывозили раненых, женщин, стариков и детей. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1, 3 млн человек.